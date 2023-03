La grande Une Grève au Port : Quels impacts sur l'économie réunionnaise ?

​Depuis le mois de janvier des grèves s'enchaînent au Port Est. Le Port maritime comptabilise un total de 15 jours de grève, des jours d’inactivité qui ne sont pas sans conséquences. Par SF - Publié le Jeudi 23 Mars 2023 à 11:37

Durant les opérations “Port mort” menées par les dockers et ouvriers portuaires, les conteneurs ne sont ni apportés sur le port, ni évacués et finissent par s’entasser dans le Port.



Depuis deux semaines, les manifestent organisent trois jours consécutifs de grève où il n’y a pas de livraison ni de réception de container, même le dimanche. “On a une saturation des conteneurs stationnés sur le port et une attente des navires pour revenir à quai qui s’allonge”, explique le commandant de port du Grand Port maritime de La Réunion, Fabrice Brunetti.



Si pendant la crise Covid la saturation du Port était essentiellement due au stockage de conteneurs vides, aujourd'hui la situation est toute autre. Durant les jours de grève, les transporteurs ne peuvent pas venir prendre ou livrer de conteneur dans le port, ce qui entraîne une saturation dans le port à la fois de de conteneurs vides et conteneurs pleins.



Automobile, BTP, agriculture, les retards de traitement peuvent toucher tous les domaines dont l’alimentaire et le médical. Des conteneurs réfrigérés, qui peuvent contenir des denrées alimentaires, des médicaments etc., restent aussi plus longtemps dans le Port. Si ces produits ne sont pas rapidement livrés, leur durée de disponibilité - temps entre la mise en vente et la date de péremption - sera donc réduite.



“Les répercussions vont au-delà de La Réunion"



Autre conséquence, les navires doivent aujourd'hui compter une semaine d'attente pour accéder au Port, contre un maximum de 48 heures d'attente habituellement. Cela contraint les compagnies maritimes à réajuster leur programme au jour le jour. “Soit ils attendent une évolution sur place, soit ils ralentissent l’arrivée des navires, soit ils déchargent ailleurs”, explique le commandant.



Certaines compagnies, se retrouvent à décharger des marchandises dans d’autres ports de la zone, comme à Madagascar ou à Maurice avant de réacheminer leur cargaison vers La Réunion. Conséquences : les ports de la zone océan Indien s'approchent aussi de la saturation. “Les répercussions vont au-delà de La Réunion. On arrive à cette situation avec le cumul des jours de grèves”, souligne Fabrice Brunetti.



Si la situation est difficile à anticiper pour les semaines à venir, le Port maritime maintient le dialogue avec les compagnies pour trouver des solutions : “On travaille avec les compagnies maritimes pour répondre au mieux à leurs demandes de priorités”, poursuit-il.



Cette semaine ce sont environ 5.000 conteneurs d’import, d’export et de transbordement qui n’ont pas été manutentionnés. Chaque journée de non activité représente en moyenne 200.000 euros de perte pour le Grand Port Maritime.