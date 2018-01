Communiqué Grève au CHU : Une motion déposée au conseil départemental La CFDT Santé Sociaux s'est mobilisée ce mardi pour la défense du CHU. Voici le communiqué faisant suite à cette première journée d'action ;

Ce mardi la CFDT Santé Sociaux Réunion s'est mobilisée pour la défense du CHU mais aussi pour les EHPAD et l'aide à domicile des personnes âgées. Cette mobilisation répond à un appel intersyndical national que la CFDT Santé Sociaux Réunion relaye au niveau régional.



Ci-dessous, une copie de la motion déposée ce jour au Conseil Général. La CFDT se félicite d'avoir pu être reçue en délégation par un représentant du cabinet du Président du Conseil Général en la personne de Mr SZTRAKONICZKY et de la Directrice Générale du pôle des solidarités Mme ANOUMBY afin de leur exposer les difficultés particulières rencontrées sur le territoire réunionnais et aux spécificités de sa population âgée.



L'échange a été riche en discussion et a permis d'aboutir à l'engagement de la mise en place de rencontres régulières avec le syndicat CFDT Santé Sociaux Réunion afin de suivre les dossiers en cours.



Un courrier est envoyé à l'ARS pour les mêmes raisons.



Mr Maillot Mathieu

Secrétaire adjoint Branche Associative du syndicat CFDT Santé Sociaux Réunion



N.P Lu 119 fois





Dans la même rubrique : < > St-Philippe: Olivier Rivière fait le tour des écoles "Non à un CHU au rabais !"