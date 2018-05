A la Une .

Grève au CHU : Les agents débrayent à Bellepierre

Ce lundi matin, les soignants sont de nouveau mobilisés contre le projet de suppression de l'indexation sur certaines primes, et plus généralement la perte des acquis sociaux.



La grève illimitée commencée vendredi continue, un débrayage est prévu à 11h au CHU de Bellepierre.



Les manifestants se rendront dans les services, à la rencontre du personnel hospitalier.



Les hôpitaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre sont concernés ce matin, mais Léonel Camatchy, vice-président de CFTC santé, n'exclut pas que d'autres établissements de l'île rejoignent le mouvement dans la journée.





Samuel Irlepenne, sur place.

S.I