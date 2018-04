Grève à la mairie de St-Pierre: Une rapide sortie de crise

La mouvement social aura été de courte durée. Après seulement quelques heures de mobilisation, l'intersyndicale FO-SAFPTR de la mairie de Saint-Pierre a suspendu son préavis de grève.



"Quand on a un maire qui sait entendre ses délégués, on arrive toujours à avoir une sortie de crise avec un accord", réagit Lucas Gobalou, porte-parole de l'intersyndicale FO-SAFPTR. Un protocole d'accord leur donne satisfaction sur quatre points sur six.



Pour ce qui est des chèques-déjeuner -l'une des revendications du mouvement- le syndicaliste explique que "d'ici deux mois on aura un prémisse de ce qui sera proposé pour l'année 2019". Concernant les bas salaires, "l'étude est en cours (...) pour qu'à Saint-Pierre on n'ait plus d'agent à temps complet à moins de 1300 euros mensuels", précise-t-il.



Les problèmes auxquels font face les écoles ont également été abordés. "On doit faire une rencontre générale très bientôt. Le maire doit rencontrer les services de l'académie pour travailler sur un nouveau partenariat et pour mettre en place avec les syndicats de saint-pierre un règlement intérieur pour rassurer les Atsem sur les missions qu'ils doivent accomplir (...) Dans toutes les collectivités, il faut revoir les aménagements de travail des agents qui sont en surcharge de travail", estime-t-il.



Prisca Bigot sur place