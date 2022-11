Grève à la mairie de Saint-Denis : L'UNSA déplore une "rencontre stérile"

Le communiqué :



Dans le cadre du préavis de grève, l'UNSA a été reçue en réunion de négociation le 28/11/2022.



Lors de cette réunion, l'autorité a bien confirmé la suppression des 4 jours supplémentaires payés, la suppression de la journée de convenance personnelle et de la suppression des journées de congés préretraite.



Malheureusement, cette rencontre est restée stérile, bien que notre organisation ait été force de propositions sur la perte de ces acquis sociaux obtenus depuis plus 20 ans, par les syndicats.



A la date d'aujourd'hui, la situation de la mise en conformité des 1607h, validée en comité technique du 21/11/2022 est restée figée : les agents doivent travailler plus afin de bénéficier de jours de repos.



A l'UNSA, nous attendons la délibération du conseil municipal du 10 décembre prochain concernant les modalités retenues pour la mise en application des à la ville, au CCAS, et la caisse des écoles.



L'UNSA continuera à défendre les acquis sociaux des agents de ces 3 entités lors de la mis œuvre des différentes organisations des horaires travail à partir de 2023.