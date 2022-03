A la Une . Grève à la Semittel : Le réseau Alternéo fortement perturbé dès lundi à St-Pierre

Des lignes du réseau Alternéo seront perturbées à partir de lundi en raison de la grève qui concernera la Semittel. Par N.P - Publié le Samedi 26 Mars 2022 à 14:52

Le communiqué de la Semittel :



En raison d’un préavis de grève illimitée déposé à la SEMITTEL à partir du lundi 28 mars, le réseau Alternéo informe ses usagers que les lignes sur la commune de St Pierre seront fortement perturbées avec en moyenne 1 bus sur 3 pour la journée du lundi.

Pas de perturbation sur les communes de Saint – Louis, Petite Ile, L’Etang Salé, Cilaos et les Avirons.



Les prévisions de trafic sont à retrouver en détail sur le site internet Alternéo (



