Grève à la Semittel : 14 lignes de bus Alternéo et 4 du réseau Carsud interrompues

La grève à la Semittel provoque des perturbations sur le réseau. La Semittel est fermée jusqu'à nouvel ordre. Par NP - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 06:30

En raison de la grève d’une des parties des salariés de la Semittel et des barrages filtrants qui ont été mis en place à la sortie des bus, la direction de l’entreprise constate que la sécurité des biens et des personnes n’est plus assurée. En conséquence, la SEMITTEL sera fermée jusqu’à nouvel ordre.

Impacts pour le réseau Alternéo :

Les lignes Alternéo sur Saint -Pierre sont totalement interrompues :

1,2,3,4,6,7,8,9,11,13,13a,14,Karlavil 1 et Karlavil 2

Les autres lignes du réseau fonctionneront normalement

Impacts pour le réseau CARSUD :

Le lignes perturbées sur le réseau CARSUD sont : 5,11,13 et STA

Les autres lignes du réseau fonctionneront normalement