Grève à la SNCF : Un accord trouvé mais pas d'amélioration ce week-end

D'ultimes négociations initiées hier soir, sous la pression du gouvernement, entre la direction de la SNCF et les syndicats représentatifs de l'entreprise ont abouti à un accord. Les préavis de grève déposés pour le Jour de l'An sont levés mais, malheureusement, la situation ne devrait pas s'améliorer pour ceux qui avaient prévu de se déplacer pour Noël.

Le collectif de contrôleurs, à l'origine du mouvement, s'estime globalement satisfait. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 17:06

Un accord trouvé ce matin entre la direction de la SNCF et les syndicats représentatifs des salariés. On peut donc s'attendre à "un retour à la normale dans les tout prochains jours et en particulier pour le week-end du 1er de l'An", selon un communiqué du groupe ferroviaire.



Cet accord arrive cependant trop tard pour permettre un trafic normal pour le week-end à venir. La SNCF espère un retour à la normale "dans les tout prochains jours".



Les grévistes ont obtenu, en plus des 12% d'augmentation de salaire qui concernent l'ensemble des cheminots, une prime spécifique aux "chefs de bord" (les contrôleurs) portée à 720 euros au lieu de 600. Leurs salaires devraient également augmenter tous les quatre ans au minimum. Enfin, ils ont obtenu le recrutement de 200 contrôleurs supplémentaires, avec la garantie d'être toujours deux personnels de bord par train.



