Grève à la SIDR : Un nouveau directeur général délégué nommé

Une réunion entre les représentants de personnel et le conseil d'administration de la SIDR s'est tenue cet après-midi à Saint-Denis.Cette audience"s'inscrit dans la volonté de la SIDR de maintenir un dialogue social serein et de permettre une reprise rapide et normale des activités, souhaitée par toutes les parties", a commenté la direction SIDR.Depuis le début du mouvement de grève illimité lancé ce lundi, les grévistes ne décolèrent pas . Ils réclament "un changement". Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail qui impactent le fonctionnement des services. Les employés de la SIDR espèrent que des solutions seront trouvées "dès ce soir". À travers ce mouvement, les grévistes pointent du doigt l'actuelle direction de la Société immobilière de La Réunion, menée par Bernard Fontaine.Une fois les syndicalistes sortis de la salle, un nouveau directeur général délégué a été nommé. Il s'agit de Jacques Durand. Ce dernier n'a cependant pas vocation à remplacer le directeur général Bernard Fontaine. Jacques Durand pourra prendre la tête de la direction générale en cas de "défaillance".Un directeur général adjoint devrait par ailleurs démissionner en raison de désaccords.