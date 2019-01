Grève à la Poste du Port: La reprise du travail votée à la quasi unanimité

Débutée hier matin, la grève de la plateforme de courrier du Port Ivrin Pausé s'est terminée ce vendredi après-midi, sur signature d'un accord. Les syndicats CGTR, UNSA et SUD ont obtenu satisfaction.



Concernant les moyens humains, s'estimant en sous-effectif chronique, les salariés ont obtenu l'emploi de quatre intérimaires, une victoire en mi-teinte, puisque la CGTR réclamait que deux emplois précaires soient transformés en CDI.



Des moyens matériels sont prévus dans le protocole de sortie de grève: 4 voitures de location sont réservées, les motos défectueuses seront remplacées, et de nouveaux vélos électriques ainsi que des batteries de remplacement seront commandés, indique Loïc Désirée, secrétaire général de la FAPT CGTR.



Selon Loïc Désirée, 96% des grévistes ont voté la reprise du travail, satisfaits de plus de la mise en place d'un dialogue social: la CGTR tiendra avec la direction une réunion mensuelle d'échange quant aux conditions de travail. La direction de la Poste, dans un communiqué, informe que la distribution du courrier se fera normalement dès demain matin.