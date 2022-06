A la Une . Grève à l'aéroport Charles de Gaulle : 25% des vols annulés ce jeudi

Tous les salariés de la plateforme de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ont été appelés à se mobiliser ce jeudi 9 juin. Cet appel a été lancé par l'ensemble des syndicats avec pour revendication une hausse de 300€ "sans condition, pour toutes et tous". Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 14:59

Suite à cet appel à la grève, les compagnie aériennes ont été invitées par la DGAC (direction générale de l’aviation civile) à réduire leurs vols de 7h à 14 h ce jeudi.



"Malgré la reprise du trafic et les bénéfices engrangés, notre travail n’est pas rémunéré à sa juste valeur", s’insurgent les syndicats dans un tract commun, ajoutant "tout augmente, sauf nos rémunérations". Ils appellent tous les salariés à réclamer une hausse de salaire de 300 euros "sans condition, pour toutes et tous".



"Le chaos subi depuis plusieurs semaines par les salariés travaillant sur les nombreuses plateformes aéroportuaires en France et en Europe est intolérable", dénonce Force Ouvrière, qui estime à 15.000 le nombre d’emplois perdus en deux ans dans le secteur aérien en raison de la pandémie de Covid-19.



Le vol Air Austral n;'est pas impacté par ce mouvement de grève.

⚠️ Mouvement social de certains personnels aéroportuaires jeudi 9 juin. Perturbations à prévoir à Paris-#CDG et Paris-#Orly.

Nous vous conseillons d'anticiper votre venue et de vérifier l’actualité de votre vol auprès de votre compagnie.https://t.co/2q9CDDDqnu

— Paris Aéroport (@ParisAeroport) June 8, 2022





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur