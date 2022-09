A la Une . Grève à l'Alefpa : La CFTC soutien les salariés exclus de la prime SEGUR

Alors que de nombreuses professions ont fait l'objet d'une revalorisation de salaire, certains personnels administratifs et logistiques en ont été exclus. La CFTC demande aux employeurs, principalement l'ARS et le Département, de mettre la main à la poche pour compenser l'inégalité entre les salariés. Par NP - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 14:44

Ce 28 septembre, la CFTC Santé Sociaux Réunion Mayotte appelle les salariés du privé des secteurs sociaux et médico-sociaux à se mobiliser pour soutenir les salariés exclus de l'indemnité SEGUR. La CFTC a fait circuler une pétition auprès des salariés qui, pour des raisons de services, ne pourront pas se mobiliser.



Depuis avril 2022, le gouvernement a accordé la revalorisation salariale, via la prime SEGUR, uniquement aux personnels éducatifs, "nos collègues des services logistiques et administratifs ont été injustement exclus de cette revalorisation", s'indigne le syndicat. Les personnels logistiques et administratifs ont également œuvré à la bonne continuité des services durant la crise sanitaire et vivent au quotidien une discrimination sur le plan salarial.

Revaloriser leurs salaires sans attendre le financement de l'État



Le 20 septembre 2022, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapés, Jean-Christophe Combes, a déclaré : "Il n'y aura pas d'extensions des 183 euros net aux personnels administratifs et logistiques". Il "appelle les employeurs à prendre leurs responsabilités et à travailler avec les conseils départementaux à revaloriser leurs salaires sans attendre le financement de l'État".



L'organisation CFTC est pour une équité salariale. Cette mobilisation a pour objectif d'interpeller le Département et l'ARS sur cette inégalité et pour qu'ils puissent débuter les négociations sur cette revalorisation salariale avec les employeurs. Les employeurs peuvent aussi faire l'avance sur leurs fonds propres, pour ne pas créer une iniquité supplémentaire entre les associations qui font l'avance de cette indemnité.



Deux actions dans le Nord et le Sud ont marqué cette journée, avec un rassemblement au Pôle Gernez Rieux à la ligne des Bambous, et un autre à l'EANM résidence Bocage à Sainte-Suzanne.