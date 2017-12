A la Une ... Grève à l'ANPAA 974: "Un mode de management par la sanction et par la peur"

La "goutte d’eau qui a fait déborder le vase" est un licenciement jugé "injustifié". Depuis ce matin, une quinzaine de salariés de l’ANPAA 974 ( Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) sont mobilisés devant le siège social de la direction régionale, à Savanna, pour protester contre leurs conditions de travail. Un mouvement à l'initiative de l'intersyndicale CFDT "Santé Sociaux Réunion" et CGTR "Santé et"Action Sociale".



"D’autres salariés sont solidaires mais ne sont pas venus par peur de représailles, ou parce qu’ils sont nouveaux ou en CDD", indiquent les représentants du personnel, reprochant à la direction "un mode de management par la sanction et par la peur".



"Nous œvrons pour la population, on reçoit des usagers en difficulté et nous sommes nous même malmenés, avec des conditions de travail lamentables", déplore Isabelle Clain, représentante CFDT. Dialogue social rompu, attaques personnelles et diabolisation des représentants du personnel font partie des griefs évoqués. Alors que deux rapports d'expertise (de l'Arvise et du cabinet Sextant) ont alerté sur les risques psychosociaux, les grévistes réclament aussi aujourd'hui "la mise en place des préconisations de ces rapports".



"C'est notre dernier recours"



Également soulignée, la vétusté des locaux. Selon les salariés, le centre de Saint-Paul risquerait d'ailleurs de fermer. "C’est une information qui circule, le centre serait transféré au Port ou à La Possession mais on ne sait ni quand, ni précisément où, on ne nous donne pas d’information", reprochent-ils.

Une discrimination à l’embauche est aussi pointée du doigt. "Si on postule et qu’on connaît un membre du personnel, on ne sera pas retenu", affirme Jean-Claude Fanchin, représentant CGTR.



Cette grève qui ne durera qu'un seul jour "pour l'instant", est perçue comme un"dernier recours" ."Il faut que ça s’arrête. On veut travailler dans la dignité, dans le respect et continuer à offrir à la population une prise en charge de qualité. Qu’on nous donne les moyens de faire nos missions correctement !", conclut Isabelle Clain.



Nous avons tenté de joindre la direction mais n'avons eu aucun interlocuteur pour nous répondre. M.A





