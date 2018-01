A la Une ... Grève à Nicollin : Pas de collecte ce lundi à St-Paul, Le Port et à La Possession





Le TCO informe ses usagers que la collecte sélective (bac jaune) et la collecte d’ordures ménagères (bac bleu/vert) prévues ce jour, par Nicollin OI à La Possession, Le Port et Saint-Paul n’ont pas lieu.



Les communes de Trois-Bassins et Saint-Leu sont elles collectées conformément aux calendriers de collecte.



"Nous présentons nos excuses aux usagers concernés pour les désagréments occasionnés, indépendants de notre volonté, et espérons que ce mouvement social trouve une issue rapidement", indique le TCO dans un communiqué.



L'intercommunalité ajoute que les usagers impactés peuvent "laisser leurs bacs dehors, jusqu’à nouvel ordre, en attendant le retour à la normale de la situation".



"Si la grève est amenée à durer, le TCO se tient prêt à prendre des mesures pour pallier les carences en faisant appel à d'autres prestataires, afin d'assurer le service public. Nous tiendrons les habitants informés de l'évolution de la situation dès que nous aurons plus d'éléments à leur communiquer. Nous les invitons à suivre l'actualité à travers les médias et à rester connectés sur le site www.tco.re , nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et à télécharger l'appli 'TCO Agglo'", termine la collectivité.





