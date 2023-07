Communiqué Grève à La Créole : Le CGTR apporte son soutien aux salariés

Le syndicat CGTR s'exprime sur le conflit social qui oppose la direction et les employés de La Créole. Voici leur communiqué : Par NP - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 17:25

Depuis le 12 juillet, les salariés de La Créole sont en grève, suite au préavis déposé par le syndicat CGTR Eaux des personnels des métiers de l'eau et d'assainissement de La Réunion.



Au sein de La Créole la direction mène une politique de baisse de la masse salariale, remettant en cause les primes d'intéressement et d'astreinte, entre autres. La volonté de privilégier une gestion financière au détriment du nécessaire à vivre des salariés est inacceptable.



Face à cette attaque contre les salaires, les droits et les conditions de travail des salariés de La Créole, la CGTR appelle à la solidarité de tous les camarades de la CGTR. Nous devons nous tenir unis et fermes dans notre lutte pour la défense de nos intérêts et de nos conquis sociaux. La Créole n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des pressions que le grand patronat et le gouvernement exercent sur les travailleurs.



En faisant front ensemble, nous renforcerons notre pouvoir de pression. Nous devons montrer à la direction de cette entreprise, et plus largement, que nous sommes unis et déterminés à défendre nos droits et notre dignité en tant que travailleurs. Soyons solidaires, restons mobilisés et défendons nos droits avec détermination !



Ensemble, nous sommes plus forts ! Solidarité avec les salariés et les camarades de La Créole !