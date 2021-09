A la Une . Grève à La Créole : La CGTR renvoie la responsabilité des coupures d'eau au président

Le conflit social au sein de La Créole se poursuit, et les échanges par communiqués interposés aussi. Alors qu'hier soir, le conseil municipal de Saint-Paul déplorait des coupures d'eau intempestives, évoquant des "actes de malveillance", la CGTR rétorque : "Si des actes de malveillance sont avérés, ils ne sont dus qu'à l'incompétence des agents que le président de La Créole pousse à intervenir." Par N.P - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 11:12

Le communiqué de la CGTR :



"Nous prenons connaissance ce jour, du communiqué de la Mairie de Saint-Paul et de l'intervention radio du Président de la Créole sur les ondes de FREE DOM, relatif à des soi-disant actes de malveillance.



Nous, salariés grévistes condamnons aussi fermement ces soi-disant actes de malveillance (s'ils sont avérés) entraînant des perturbations sur le réseau de distribution de l'eau potable sur la commune de Saint-Paul, qui ne sont en aucun cas le fait des grévistes. Nous, membres de la Délégation Syndicale faisons face à une Direction et un Président de la Créole inconscients de la gravité de leur entêtement dans le déroulement de la négociation.



Pour rappel ce conflit a pris sa source dans la délibération du conseil communautaire du TCO du 30 août 2021 qui engageait le président de la Créole à casser les acquis sociaux des salariés qui pour certains remontent aux années 1990.



Le lundi 6 septembre au soir, un accord global a été trouvé notamment avec le paiement intégral des salaires. La direction devait rédiger le lendemain un protocole de sortie de grève pour signatures en prenant aussi en compte l’ensemble des revendications.



La nouvelle gouvernance est revenue sur ses engagements, la délégation syndicale, étant pour sa part responsable, a accepté néanmoins de subir une perte de salaire à raison d'1 jour non payé et de deux jours de congés, pour permettre la résolution de ce conflit.



Nous rappelons par ailleurs que l'ensemble des salariés grévistes étaient prêts à reprendre leur poste de travail le lendemain 7 septembre au matin. La nouvelle gouvernance continue, elle, de revoir à la hausse ses propositions jour après jour.



En ce qui concerne les perturbations sur le réseau de distribution, 5 salariés non grévistes du service assainissement non compétents sur l'eau potable interviennent au mépris de l'hygiène et de la sécurité sur le réseau de distribution nuit et jour, en manipulant à tort et à travers des vannes et réducteurs de pression sur les 1000km de réseau existant sur la commune de Saint-Paul, entraînant des casses et des fuites. C'est comme si Air austral remplaçait ses pilotes par ses hôtesses de l'air.



Si des actes de malveillance sont avérés et le Président de la Créole aurait raison, ils ne sont dus qu'à l'incompétence des agents qu'il pousse à intervenir.



Aujourd'hui encore la délégation syndicale proposera à la nouvelle gouvernance une avancée, avec le retrait de 2 jours de salaire de base sur la paye du mois de décembre et 2 jours de congés dès le mois d'octobre".



Pour la Délégation Syndicale CGTR EAUX

Le Délégué Syndical





Publicité Publicité