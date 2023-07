A la Une . Grève à Edena : La direction abandonne les sanctions contre les 13 salariés

L’usine Edena, à la Possession, avait vu sa production être stoppée le 22 juin dernier, la trentaine de salariés s’étant mis en grève en soutien à 13 employés convoqués pour “faute grave pouvant conduire à un licenciement”. Ils étaient accusés de vol de packs d’eau. Finalement, la direction a fait marche arrière, et a annulé les sanctions prises contre les mis en cause. Par La rédaction - Publié le Mardi 4 Juillet 2023 à 13:18

Ils étaient 13 à être pointés du doigt par la direction de l’usine Edena, à la Possession, pour vol de packs de bouteilles d’eau. Pendant des années, les salariés avaient droit à deux packs par semaine. Malgré son arrêt officiel, la pratique est restée jusqu’en juin dernier. Treize employés d’une même ligne de production ont alors reçu une lettre de convocation.



Une décision incompréhensible pour les représentants du personnel. D’où le mouvement de grève du 22 juin dernier, jour de convocation de certains mis en cause. Après une réunion avec la direction, les sanctions envisagées contre les 13 salariés ont été annulées. Ils vont donc pouvoir rester à leurs postes.