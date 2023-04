Grève à EDM : Risque de coupures d'électricité à Mayotte

Deux syndicats représentatifs d’EDM, CGT-MA et FO-EDM, ont lancé un appel à une grève reconductible à partir du 3 avril jusqu'au 30 avril, rapporte Mayotte La 1ère. Il s'agit du prolongement d’un préavis en cours depuis le 8 mars. Le mouvement, qui mobilise une partie des agents, essentiellement des personnels des centrales des badamiers et de Longoni, pourrait plonger l’ile dans le noir, selon le média.



Parmi les revendications des deux syndicats figure l’abandon de sanctions disciplinaires envers deux agents soupçonnés d’être les auteurs des faits de dégradation au mois de décembre. Alors que plus de 10.000 personnes avaient été affectées par des coupures d'électricité selon la direction, celle-ci tient pour responsable les grévistes et entend prendre des mesures disciplinaires pouvant aller de la mise à pied au licenciement.



De son côté, l’intersyndicale dénonce une "politique de répression".