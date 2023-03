Communiqué Grève : Ratenon renouvelle son soutien à l’intersyndicale et aux manifestants

Le député Jean Hugues Ratenon appelle la population à rester mobilisée contre la réforme des retraites. Par NP - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 15:50

Communiqué du député Jean Hugues Ratenon :



A la veille de cette 10ème journée de mobilisation contre la retraite à 64 ans, je renouvelle tout mon soutien à l’intersyndicale et à tous les manifestants dans la lutte.

Notre détermination doit d’amplifier toujours et encore plus jusqu’au retrait pur et simple de ce texte injuste et injustifié.

Le mépris et l’arrogance de Macron doivent être sanctionnés par la rue. Sa méthode de gouverner est anti-démocratique. Par ailleurs, devant la répression du mouvement social, notre groupe LFI-NUPES va transmettre dans les prochaines semaines un rapport détaillé sur cette répression au Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, compétent pour superviser l’application du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques par les Etats membres. Face à autant de coups de forces, la voix du peuple doit s’imposer.



D’autant qu’après les retraites, Macron veut aussi créer une grande loi obligeant les privés d’emplois à travailler dans n’importe quelles conditions.

Aussi, j’appelle la population à descendre dans la rue avec l’intersyndicale pour dire NON aux attaques à venir contre les plus pauvres, NON à la réforme des retraites.

La bataille est loin d’être perdue : le conseil constitutionnel doit bientôt se prononcer sur cette réforme, les mobilisations ne faiblissent pas.

Macron n’imposera pas son diktat au peuple : 93% des actifs rejettent son texte ; 80% des Français sont contre, 60% des français souhaitent la poursuite des grèves.

Toutes et tous à la manifestation de St Denis et à la manifestation de St Pierre ce mardi 28 mars 2023.