Grève : Les endroits où les syndicats prévoient de se positionner ce mardi matin

Des axes routiers de premier plan doivent être investis ce mardi matin par des manifestants chauffés à blanc contre la réforme des retraites.



Secteur nord



Dans le nord, c’est l’échangeur qui mène à l’aéroport Roland Garros qui est désigné comme "the place to be" de la contestation dès 7 heures.



Deux cortèges viendront irriguer ce point de rassemblement. Il y a tout d’abord la version imaginée par la CGTR.



Profitant des négociations annuelles obligatoires qui s’éternisent pour les salariés de l’hôtel Créolia à Montgaillard, les syndicalistes CGT donnent rendez-vous à 7 heures devant l’établissement hôtelier. Une fois le gros des troupes constitué, le cortège doit descendre vers le boulevard sud et rejoindre Gillot. "Ceux qui ne pourront pas faire le parcours pourront se rendre directement au rond-point de Gillot", précise Jacques Bhugon, secrétaire général de la CGTR.



L’autre tracé a été imaginé par la CFDT. Le syndicat décollera de son siège situé rue Fenelon (à proximité du Jardin de l'Etat) vers 8h30/9h pour se diriger vers le pont Vinh San. A cet endroit, Un barrage filtrant leur permettra de distribuer des tracts pendant quelques minutes. Puis le cortège descendra par la route devant le stade de La Redoute pour atteindre le Barachois et aller jusqu’à Gillot.



Autant dire que dans les deux cas de figure, c’est l’asphyxie routière qui est promise à ceux qui auront l’obligation de prendre le volant.



Enfin, la CFDT prévoit de positionner du monde à Saint-Denis, toujours, à hauteur du stade Jean Ivoula, au rond-point BPA, au rond-point Cadjee et devant l'Université.



Secteur sud



C’est le boulevard Bank de Saint-Pierre qui fait craindre le scénario du pire coma circulatoire de la journée dans le sud.



Là aussi, du tractage en mode barrage filtrant est prévu, nous confirme le secrétaire département de la CFDT Joël Dalleau.



Force Ouvrière prévoit quant à elle de tracter au rond-point du CHU de Terre Sainte où les personnels de la santé doivent gonfler le rang des contestataires, mais aussi au rond point Balance, celui de Bassin plat et du restaurant le Colibri.



Après deux heures de siège, "nous devrions lever le camp vers 9 heures", estime Lucas Gobalou, secrétaire général adjoint FO branche des services publics. Une heure donnée de façon approximative car cela "dépendra de la coordination entre les différents points de regroupement", qu’ils viennent du boulevard Bank, du Tampon ou de Saint-Louis, avise-t-il.



FO a en tout cas déclaré deux opérations escargots distinctes en sous-préfecture. La première sortira en cortège voitures du Tampon 400 jusque vers le front de mer de Saint-Pierre via la 2 x 2 voies de la RN3.



L’autre opération partira de Bassin plat et Terre Sainte pour rejoindre les manifestants déjà positionnés depuis environ 2 heures de temps sur le boulevard Bank. Tous se dirigeront vers le front de mer de Saint-Pierre.



Les syndicats prévoient de prendre la parole au boulevard Hubert de Lisle sur le front de mer au niveau du Casino. Il devrait être alors aux alentours de midi lorsque les syndicalistes et manifestants de tous bords tireront un trait sur cette journée de mobilisation.



A Saint-Louis, des syndicats devraient se positionner vers le pont de la Rivière Saint-Etienne.



Secteurs Ouest et Est



Enfin, dans l’Ouest et l’Est, la CFDT prévoit d’effectuer du tractage auprès des automobilistes à la sortie de la route du Littoral à La Possession et aussi près du CHOR de Saint-Paul.



Dans l'Est, le rond point des Plaines à Saint-Benoît sera également un lieu de tractage anti-réforme des retraites, ce qui promet également de beaux embouteillages en perspective.