La grande Une Grève : Le point sur les perturbations dans les établissements scolaires

En raison de la mobilisation annoncée ce mardi 7 mars, des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les transports scolaires. Retrouvez ici le point commune par commune (cet article sera actualisé au fil des communications des collectivités). Par NP - Publié le Lundi 6 Mars 2023 à 13:17

Saint-Leu :



Face aux très fortes perturbations attendues, la Ville de Saint-Leu n’aura pas la capacité d’assurer le fonctionnement des écoles, ni le service minimum d’accueil, ni la restauration scolaire et la surveillance de la pause méridienne. Par conséquent, les parents sont invités à récupérer leurs enfants à 11h30. La Ville de Saint-Leu vous remercie de votre compréhension.

Saint-Pierre :



Face à l'incertitude du nombre de personnel communal susceptible de suivre ce mouvement de grève, la ville de Saint-Pierre informe les parents d'un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles. La Ville ne sera donc pas en mesure d'assurer l'accueil, la restauration scolaire ainsi que la surveillance méridienne. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pallier ces désagréments.

Saint-Denis :



Compte tenu de l'impact prévisible sur la continuité du service public, la Ville de Saint-Denis se voit dans l'impossibilité d'ouvrir le service minimum d'accueil afin de garantir la sécurité de vos enfants.



En conséquence, nous vous informons donc que les services de garderie et de restauration subiront eux aussi de fortes perturbations.



En conséquence, il est recommandé aux parents d'enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de la commune de se tenir informés et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants, le cas échéant.

Étang Salé :



Au vu du mouvement de grève nationale du mardi 7 mars 2023, la ville de L’Étang-Salé ne pourra assurer de service minimum. La restauration scolaire ainsi que le périscolaire (matin et après-midi) ne pourront être assurés. Nous demandons aux familles de prendre leurs dispositions.​

Sainte-Suzanne :



Le maire informe l’ensemble des administrés que le fonctionnement des services municipaux est susceptible d’être perturbé. Les parents d’élèves sont informés que de fortes perturbations sont à prévoir dans les établissements scolaires de la ville.



La restauration scolaire, la surveillance des pauses méridiennes et le périscolaire ne seront pas assurés. Il est demandé aux parents, de prendre toutes leurs dispositions afin de récupérer leurs enfants à l’heure du déjeuner.



Nous informons également nos administrés que les services municipaux seront également impactés par ce mouvement.



Les astreintes techniques et celles de l’état civil seront maintenues et restent joignables au 0262 52 30 02





Saint-Benoit :



En raison du mouvement de grève générale et nationale prévu ce mardi 07 mars 2023, des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les crèches de Saint-Benoît.





ECOLES





Le service de la restauration et la surveillance lors de la pause méridienne ne pourront être assurés dans les écoles suivantes :



- Maternelle La Poussinière

- Maternelle Les Girofles



Pour ces écoles, nous invitons les parents à récupérer leur(s) enfant(s) lors de la pause méridienne et à le ramener au retour de l’enseignant l’après-midi.





Pour les autres écoles, le service de la restauration et la surveillance lors de la pause méridienne seront assurés uniquement pour les enfants dont les enseignants sont présents. Nous invitons les parents à prendre contact avec la direction d’école afin de s’assurer de la présence de l’enseignant et dans le cas contraire, à prendre leurs dispositions pour assurer la garde de leur(s) enfant(s).



Toutefois, un service minimum d’accueil pourra être proposé dans la limite des 20 places dans les écoles suivantes :



- Maternelle Bois Joli

- Maternelle Les Hibiscus

- Primaire André Marimoutou

- Primaire Beaulieu

- Primaire Denise Salaï

- Primaire André Duchemann

- Primaire Alexis de Villeneuve

- Elémentaire Odile Elie

- Elémentaire Les Girofles

- Elémentaire Daniel Honoré

- Elémentaire André Hoarau

- Elémentaire Younouss Issa



Dans les autres écoles, le service minimum ne pourra pas être assuré en cas d’absence de l’enseignant.



TRANSPORT SCOLAIRE



Le transport scolaire sera assuré pour l’ensemble des écoles.





PERISCOLAIRE



Les accueils périscolaires fonctionnent normalement.





CRECHES



L’accueil des enfants ne pourra être assuré dans les établissements suivants :



- Crèche Les Écureuils



- Jardin d’enfants Les Bambinos



L’accueil est maintenu à la crèche Les Dauphins. Cependant, des perturbations sont à prévoir. Nous invitons les parents à s’informer auprès de la direction de la crèche afin de s’assurer que leur enfant pourra être accueilli et dans le cas contraire, à prendre leurs dispositions pour en assurer la garde.



Le Tampon :

La Ville du Tampon informe ses administrés qu'un Service Minimum d'Accueil sera mis en place pour accueillir les élèves dont les enseignants seront absents demain, lors du mouvement de grève du mardi 7 mars 2023. Le service de restauration scolaire est assuré.

CASUD : La CASUD informe les élèves et responsables légaux qu'en raison de la grève prévue le mardi 7 mars 2023, les transports scolaires de la CASUD desservant les établissements scolaires situés à Saint-Pierre et à Saint-Louis ne seront pas assurés.



Tous les autres transports scolaires desservant les établissements sur le territoire de la CASUD (Le Tampon, Saint-Joseph, l'Entre-Deux et Saint-Philippe) sont maintenus. Il est néanmoins demandé aux élèves et aux responsables légaux de se tenir informés sur les ouvertures et fermetures des établissements et sur les éventuelles difficultés de circulation.



Communiqué de la CIVIS :



En raison du mouvement de grève nationale et l’absence de service minimum d’accueil le mardi 7 mars 2023 dans les écoles, la CIVIS informe l’ensemble de ses administrés que les services de transport scolaire ne pourront être assurés sur les 6 communes membres : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons pour les écoles du premier degré (maternelles et élémentaires). Pour les collèges et lycées, les services de transport scolaire sont maintenus mais des perturbations sont à prévoir. Les parents des élèves concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions pour pallier ces désagréments. Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert des Transports au 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe). La CIVIS vous remercie de votre compréhension.