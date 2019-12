Grève : Encore des perturbations en vue ce vendredi

Journée de grève nationale ce jeudi 5 décembre. De nombreux corps de métiers - du public et du privé - se sont mobilisés aux côtés des syndicats, des étudiants et des retraités pour protester contre le projet de réforme des retraites. Les parents d'élèves avaient déjà dû prendre leur dispositions ce jeudi, et pourraient devoir en faire de même ce vendredi. Certaines communes annoncent des perturbations dans le fonctionnement de leurs services :



Saint-Pierre : Compte tenu d'un fort taux d'intention de grève déclaré des enseignants sur les écoles pour ce vendredi 6 décembre 2019, la Ville de Saint-Pierre vous informe que des perturbations importantes sont à prévoir dans 17 écoles de la commune. La collectivité mettra en place, dans la mesure du possible, un service minimum d’accueil dans les écoles concernées. Les parents sont néanmoins invités à se rapprocher de la direction de l'école afin de connaître les modalités de fonctionnement de l'établissement, du service de restauration et de surveillance à la pause méridienne, et, le cas échéant, à prendre leurs dispositions.