Grève : Des perturbations à prévoir dans les établissements et transports scolaires ce mardi

Des perturbations sont à prévoir dans les établissements et transports scolaires en raison du mouvement de grève nationale du 6 juin, deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi du groupe Liot visant à annuler le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Le point ci-dessous (actualisé au fil des communications des collectivités) : Par NP - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 15:58

Sainte-Suzanne :



Suite au mouvement de grève national annoncé pour la journée du mardi 06 juin 2023 le maire de la commune de Sainte-Suzanne informe l'ensemble des administrés que le fonctionnement des services municipaux est susceptible d'être perturbé.

Les parents d'élèves sont informés que de fortes perturbations sont à prévoir dans les établissements scolaires de la ville.

La restauration scolaire, la surveillance des pause méridiennes et le périscolaire ne seront pas assurés.



Il est demandé aux parents, de prendre toutes leurs dispositions afin de récupérer leurs enfants à l'heure du déjeuner.



Nous informons également à nos administrés que les services municipaux seront également impactés par ce mouvement.



Les astreintes techniques et celles de l'état civil seront maintenues et restent joignables au 0262 52 30 02

Le Port :



En raison du mouvement de grève interprofessionnelle et nationale contre la réforme des retraites annoncé pour le Mardi 06 Juin 2023, nous informons les parents d’élèves que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés dans les écoles de Le Port à cette date.



Nous invitons les parents d’élèves à s’informer auprès de la direction de l’école, et, le cas échéant, à prendre leurs dispositions au regard des perturbations.



Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.

La Possession :



Un mouvement de grève est annoncé pour ce mardi 6 juin 2023 dans le département, en opposition à la réforme des retraites annoncée par le Gouvernement.

Face à l'incertitude quant à la mobilisation du personnel communal, la Ville informe les parents d'un risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.



INFORMATION AUX PARENTS : GRÈVE DU 6 JUIN 2023 À LA POSSESSION



À ce jour, le taux d’intention (ATTENTION, CELA NE SONT QUE DES INTENTIONS) de grève de l’Education nationale est de :

Supérieur à 25% dans les écoles suivantes : Arthur ALMERY

Joliot CURIE

Auguste LACAUSSADE (élémentaire)

Paul LANGEVIN

Henri LAPIERRE (élémentaire)

Léonard THOMAS (Mafate) A 100% dans l’école suivante : CELIMENE Service minimum d'accueil (SMA), périscolaire, pédibus

Un SMA est organisé directement dans l’école pour les écoles citées ci-dessus en cas d’absence de l’enseignant.

L'accueil périscolaire sera assuré dans les autres écoles sous réserve de personnel en nombre suffisant.

Restauration

La restauration scolaire sera assurée dans les écoles sous réserve de personnel en nombre suffisant.

Face à l'incertitude sur la participation du personnel communal au mouvement social, les services risquent d'être perturbés. Les parents sont invités à se tenir informés le jour-même auprès de leur établissement scolaire.

Étang-Salé :



Les écoles de L'Étang-Salé fonctionneront normalement (transport, restauration scolaire et périscolaire)

Excepté l'école Jeanne Visnelda, nous demandons uniquement aux parents de l'école Jeanne Visnelda de prendre leurs dispositions si l'enseignant est en grève.

Saint-Joseph :



En raison du mouvement de grève prévu ce mardi 6 juin 2023, la Commune de Saint-Joseph informe les parents d'élèves de l'ensemble des écoles que les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront pas être assurés ce jour-là.

Par conséquent, nous invitons l'ensemble des parents à prendre leurs dispositions, le service minimum d'accueil ne pouvant être assuré dans aucune école.

Nous remercions les parents de leur compréhension

Saint-Benoît :



En raison du mouvement de grève générale et nationale prévu ce mardi 06 juin 2023, des perturbations sont à prévoir dans les crèches et les écoles de Saint-Benoît :



ECOLES

Le service de la restauration et la surveillance lors de la pause méridienne seront assurés sur l’ensemble des écoles, pour les enfants dont les enseignants sont présents. Nous invitons les parents à prendre contact avec la direction d’école afin de s’assurer de la présence de l’enseignant et dans le cas contraire, à prendre leurs dispositions pour assurer la garde de leur(s) enfant(s).



TRANSPORT SCOLAIRE

Le transport scolaire sera assuré pour l’ensemble des écoles.



PERISCOLAIRE

Les accueils périscolaires fonctionneront normalement.



CRÈCHES

▪️Crèches Les Ecureuils et Les Dauphins :

L’accueil est maintenu. Cependant, des perturbations sont à prévoir. Nous invitons les parents à s’informer auprès de la direction de la crèche afin de s’assurer que leur enfant pourra être accueilli et dans le cas contraire, à prendre leurs dispositions pour en assurer la garde

▪️Jardin d’enfants Les Bambinos :

L’accueil ne pourra être assuré dans certaines unités. Les parents ont déjà été informés par la direction de la structure. Fermeture à 14h00.

Perturbations dans les transports :



La CIVIS informe l’ensemble de ses administrés que les services de transport scolaire seront assurés sur les 6 communes membres : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons pour le mardi 6 juin 2023.



Néanmoins, en raison du mouvement de grève nationale et des perturbations à prévoir, nous invitons vivement les parents à se rapprocher des établissements scolaires afin de connaître le service minimum mis en place.



Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert des Transports au 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe).