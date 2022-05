A la Une . Grenoble : Un couple écroué pour le viol de leur enfant de cinq ans

Le couple a été déféré ce lundi devant un magistrat puis écroué. La mère est mise en examen pour viols incestueux et le père pour complicité. Leurs deux enfants de 5 et 11 ans ont été placés. Une histoire peu banale et qui fait froid dans le dos : un couple a été mis en examen et écroué pour des faits de viols et agressions sexuelles sur leur enfant dans la région Rhône Alpes ce lundi, rapporte 20 minutes . La mère, âgée de 43 ans, est soupçonnée d'avoir abusé du petit tandis que le père, âgé de 60 ans, reconnait avoir filmé les scènes. Les faits se seraient produits en 2021.Le procureur de la République de Grenoble a indiqué que les faits ont été révélés par le père du petit à une assistance sociale. Le Conseil départemental a ensuite procédé à un signalement.Le couple a été déféré ce lundi devant un magistrat puis écroué. La mère est mise en examen pour viols incestueux et le père pour complicité. Leurs deux enfants de 5 et 11 ans ont été placés.



