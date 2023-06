Courrier des lecteurs Grenier des Bébés

Par Elisabeth - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 09:22

Je vous contacte afin de vous présenter les Vide Grenier solidaires que j'organise depuis 5 ans à la Montagne, à mon domicile. Chaque année a lieu en avril le Grenier des copines (vêtements hommes, femmes, enfants à partir de 3 ans, jeux, jouets, déco, cuisine, jardin...), puis en juin le Grenier des Bébés (vêtements 0-3 ans, jouets, maternité, allaitement, puériculture). Les personnes qui souhaitent vendre me contactent plusieurs semaines en avance pour s'inscrire. Je leur envoie par la suite le protocole d'étiquetage et de tri car tous les articles déposés au grenier doivent être préalablement étiquetés : d'un code, d'un prix, et d'une description brève; et ils sont aussi triés dans des sacs ou des caisses par sexe, et par catégorie afin de faciliter l'installation des articles pour la vente. Une semaine avant la vente -le lundi précédent la vente- les vendeurs (entre 25 et 35) déposent leurs sacs d'articles triés et étiquetés à mon domicile. Puis, le vendredi matin nous installons tous les articles dans ma maison, sous la varangue, dans le sous sol, dans le jardin sur des tables prêtées ou empruntées pour l'occasion. A 15h le portail s'ouvre et les clients viennent faire leur shopping jusqu'au lendemain 20h. Un système de comptabilité sur excel me permet de savoir exactement quel vendeur a vendu combien d'articles et pour combien d'euros. Chaque année, nous demandons aux clients de participer à chaque passage en caisse à hauteur de 1€ symbolique pour soutenir une association qui nous tient à coeur. Cette année nous soutenons les Orphelins Apprentis d'Auteuil Océan Indien. Ce vide grenier est donc entièrement solidaire, je ne prends aucune rétribution financière, le Grenier accueille tout le monde, il a pour but de redonner une seconde vie à des articles en parfait état et de faire vivre la vie de quartier. Le Bon Coin n'a qu'a bien se tenir ! Si vous souhaitez communiquer sur cet évènement, n'hésitez pas à me contacter au 06 92 64 75 32 Le Grenier des bébés a lieu ce vendredi 9 et ce samedi 10 juin. Bien à vous, Elisabeth