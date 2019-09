Grenelle des violences conjugales, encore un "machin" ?

Encore "un machin", comme aurait dit le grand Charles.



Non, mesdames, j'ai le plus grand respect pour vous , et mon titre n'est pas un moucatage, mais une interrogation.

Marlène Schiappa, Secrétraire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et auteur de romans coquins pour la petite histoire, se lance dans une réflexion participative qui durera trois mois ! Je rappelle que le gouvernement va passer une sale rentrée, avec des revendications justifiées des français et qu'il a besoin de sujet "dérivatifs" .



Mesdames, je suis un grand défenseur de la cause féminine, pour vous rassurer. La cause des féminicides est très grave. Mais nous avons la réponse, pour répondre à la lutte contre les maris violents, à notre frontière sud : L'Espagne;



Mais regardons la réaction juridique et policière en France, dès lors qu'un femme , sujette aux violences de son conjoint, va porter plaine à la Police ou à la Gendarmerie .



L'affaire est classée en "main courante", non suivie. Car pas prise au sérieux : dans les couples, cela arrive ! Non et non ! J'en veux pour preuve le nombre croissant de violences conjugales en métropole et à la Réunion.

Un bémol : ces forces de Polices dépositaires de plaintes ou de main courantes n'ont pas la culture de ce genre de violence. J'accuse les autorités supérieures de ces forces, la magistratures ,le ministre de l'Intérieur , d'avoir sous estimé ce fléau.



Pourquoi ne pas reprendre les procédures efficaces mises en application à nos portes : L'Espagne ?

L'Espagne est un modèle à suivre en la matière :



- formation obligatoire pour les personnels : forces de l'ordre, magistrats, médecins

- aide gratuite apportant soutien psychologique, juridique, économique

- téléphone rouge qui permet à la femme en danger de prévenir rapidement la Police

- conjoint sous bracelet électronique

- dispositions juridiques pour traiter rapidement le dossier.



Alors trois mois de réflexion, cela tien de l'occupationnel, et de l'enfumage.



Je profite de l'occasion pour poser la question à Marlène Schiappa : "A quand les grenelles du papa divorcé " ?