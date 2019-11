Grenelle des violences conjugales: Marlène Schiappa à La Réunion

Deux semaines après la visite du Président de la République, la Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sera à La Réunion ce mercredi 6 et jeudi 7 novembre.



Lors de ces deux jours, Marlène Schiappa abordera notamment l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La plateforme numérique CHANCEGAL va être lancée à cette occasion.



Au cours de la même journée, elle présentera le projet d'accompagnement aux femmes éloignées du marché de l'emploi vers des métiers innovants au sein de la maison digitale des femmes de La Réunion, Kaz Famnbrik.



Le deuxième et dernier jour de sa visite, Marlène Schiappa sera présente au Grenelle des violences conjugales de La Réunion, à la Préfecture. À cette occasion, la Secrétaire d'Etat signera une convention avec le Conseil départemental de La Réunion.