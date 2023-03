Grégoire Cordebooeuf : "Élus de Sainte-Marie, votre place est dans l’arène démocratique de notre commune"

Le communiqué:



Depuis plusieurs mois, nous faisons face à un malaise général dans le fonctionnement de notre commune.

J’ai décidé, il y a un an, de me retrousser les manches en quittant l’opposition afin travailler pour les Sainte-mariens en restant un allié de majorité municipale qui se fragilisait.

Aujourd’hui, mes délégations concernant les routes et l’environnement à Sainte-Marie doivent être prioritaires et demandent des réponses urgentes pour le confort et la sécurité de notre population à Sainte-Marie.



D’autres élus dans leurs délégations respectives ont besoin de réponses également qui doivent être éclairées…



Je comprends la frustration de mes collègues, je la partage avec eux mais je suis convaincu que leur place est dans l’arène démocratique qui est le conseil municipal. Les débats sont essentiels pour le développement économique et social de notre commune.



Être élu par le peuple, c’est assumer son rôle et sa responsabilité. Sainte-Marie par sa situation financière et politique est une commune devenue très difficile à gérer que ce soit pour le Maire, les élus et les administratifs.



J’invite l’ensemble des élus à participer au Conseil municipal de ce soir et surtout à venir débattre de la motion signée par la majorité du Maire, par eux-mêmes.



Je souhaite que tous les élus de la commune soient présents afin d'exprimer leur point de vue et participer à une discussion constructive sur l'avenir de notre ville.



Je reste pour ma part déterminé pour construire un avenir meilleur pour Sainte-Marie.