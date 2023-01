La grande Une Greg Toussaint, le Réunionnais médaille d’or de l’humour nationaliste

Depuis plusieurs années, l’humoriste réunionnais Greg Toussaint voit sa popularité exploser. Fort de plusieurs centaines de milliers d’abonnés sur YouTube, il joue ses spectacles dans des salles combles lors de ses tournées. Grand défenseur de la France, il est devenu le cauchemar de la gauche et des progressistes qu’il ne cesse d’attaquer. Âmes sensibles s’abstenir. Par GD - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 05:58

Il est né à Saint-Denis en 1993, mais aucune chance qu’Ericka Bareigts en fasse un citoyen d’honneur. Depuis plusieurs années, l’humoriste Greg Toussaint connaît un succès grandissant sur le net où sa chaîne YouTube compte 334.000 abonnés et plus de 57 millions de vues.



Ses spectacles se jouent à guichets fermés et ses tournées rencontrent un grand succès. Avec son physique de lutteur olympique et son humour au vitriol, il ne laisse personne indifférent, surtout pas ses détracteurs. Les lieux de ses spectacles sont souvent connus au dernier moment afin d’éviter tout débordements.



Car Greg Toussaint se sert de son humour et de ses vidéos pour mener un combat politique et idéologique. Il se présente comme "un jeune humoriste ayant axé son discours autour de la défense de sa patrie, la France. […] Son objectif est simple : défendre la France en attaquant cette bien-pensance qui la détruit de l’intérieur."

Icône pour certains, cauchemar pour les autres



Celui qui a longtemps travaillé sur les chantiers a mis longtemps avant de connaître son succès dans l’humour. Souvent comparé à Dieudonné, c’est également sur internet qu’il a trouvé son public. Greg Toussaint sait qu’il ne sera jamais invité sur les plateaux télé et en a fait son argument de vente.



Le Dionysien de 29 ans fait de l’attaque des "gauchistes" et de "l’imposture progressiste" son cheval de bataille. Il assume de faire des blagues sur tous les thèmes qui semblent aujourd’hui inacceptables dans la sphère médiatique : féminisme, racialisme, décolonialisme, courant LGBT, véganisme, grossophobie… Même le rap français n’échappe pas à son courroux.



L’année dernière, il a réalisé un tour de France à pied pour partir à la rencontre de la France et des Français. Durant son périple, ils ont été des centaines à marcher avec lui et des milliers à l’attendre lors de ses étapes. Une aventure qui a développé chez lui un respect pour les agriculteurs et des traditions qu’il souhaite à présent soutenir .

Son symbole : la médaille



Dans les sections commentaires de publications sur les réseaux sociaux, vous avez probablement déjà aperçu des personnes ne postant qu’un émoji de médaille. Il s’agit des fans de Greg Toussaint venus distribuer des "médailles du gauchisme". L’humoriste demande à ses admirateurs de faire ce cyberharcèlement discret afin de passer sous les radars et éviter les poursuites judiciaires. Néanmoins, cela n’a pas permis d’éviter la suppression de ses comptes sur différents réseaux sociaux.



Il développe également un business autour de concept de la médaille avec la vente de t-shirts qu’il assure être fabriqués entièrement en France. La médaille, c’est également le nom de son nouveau compte Instagram où il annonce les dates de ses spectacles et de ses prochaines cibles. C’est d’ailleurs Omar Sy qu’il promet d’épingler prochainement pour son interview accordée dans Le Parisien.



Greg Toussaint dérange et n’est pas près de s’arrêter. Il vient d’annoncer la sortie de son prochain spectacle "deuxième sommation", qui ne sera vraisemblablement pas la dernière.





Voici la toute dernière vidéo de Greg Toussaint :