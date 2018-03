Santé Greffe de rein: "Le système peut être optimisé à La Réunion", estime Alexandre Loupy





"Il y a à La Réunion des populations qui sont un peu plus vulnérables", souligne le spécialiste, énumérant problèmes d'hypertension artérielle, diabète, surpoids, mais aussi facteurs génétiques -ces derniers facteurs n'étant pas encore totalement élucidés.



De plus en plus de maladies rénales



Si pour beaucoup de patients, la greffe de rein (aussi appelée transplantation) apparaît comme la seule solution pour vivre correctement, les organes disponibles manquent cruellement. "La situation de pénurie d'organe est mondiale. En France, 10.000 personnes sont sur liste d'attente. Il n'y a que 3.500 transplantation par an et 85.000 patients insuffisants rénaux terminaux pour lesquels des traitements de suppléance sont effectués", décrit Alexandre Loupy.



Actuellement, à La Réunion, "il y a 2000 patients qui sont traités par dialyse ou transplantation ; les trois-quarts sont traités par hémodialyse. Ce sont des chiffres qui progressent chaque année", précise-t-il. Car les maladies rénales bondissent de "7% par an", selon le Professeur, ce qui en fait un problème de santé publique, au même titre que le cancer du sein, ou de la prostate. Pour toutes les personnes présentant des facteurs de risque, un dépistage annuel est indispensable.



De la sensibilisation pour faire face à la pénurie d'organe



Alors que ce sont "des millions de personnes [qui] meurent chaque année dans le monde à cause des dégâts causés par l'insuffisance rénale chronique", les acteurs travaillent sur plusieurs niveaux d'améliorations, notamment celui de la sensibilisation à la greffe.



"Pour ce qui est des donneurs décédés, il s'agit de sensibiliser l'opinion, les collectivités, les acteurs de santé au prélèvement d'organe, et pour les donneurs vivants, il y a un travail important à faire sur les populations. À La Réunion il y a des fratries importantes donc potentiellement un pool de greffons utilisables. Ça passe par de l'information, de la collaboration, et, comme le permettent ces journées, par des échanges d'informations entre professionnels de santé, pour permettre d'optimiser le système. Le système peut être optimisé à La Réunion, c'est évident".



La greffe, une "renaissance"



L'intelligence artificielle ouvre également des perspectives d'amélioration. "Nous développons des outils qui sont des aides au diagnostic de l'humain. Le médecin pourra s'aider de la machine pour mieux sélectionner les personnes pour qui la greffe sera indiquée. Ce n'est pas de la science-fiction, on l'utilise déjà".

