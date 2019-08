Greffe de moelle osseuse : Une journée pour aider le petit Mahé et s'informer sur le don

Nous avions relayé le 10 août l' appel au don de moelle osseuse lancé à La Réunion pour trouver un donneur compatible pour le petit Mahé , 4 ans, atteint de leucémie. La maman de Mahé est Réunionnaise, c’est pourquoi le petit garçon a plus de chances de trouver un donneur sur notre île.Un rendez-vous est donné ce dimanche à Saint-Paul, de 8h à 16h, au niveau du front de mer (à côté du Creps) avec toute l'équipe de Réunion Moelle Espoir qui répondra à toutes vos questions sur le don, dans le cadre de la journée sport santé organisée par l’OMS de Saint-Paul.L’occasion pour Réunion Moelle Espoir de sensibiliser les habitants de l’Ouest au don de moelle osseuse. L’association sera également présente pour vous informer et vous inscrire sur le fichier des donneurs potentiels.Pour les personnes qui le souhaitent, effectuer un prélèvement sera possible afin de déterminer leur compatibilité "pour aider ce petit héros ou d'autres malades", indique Aurélien Centon qui relaye l'événement. Et de conclure "plus on aura de personnes et plus y aura de chance".Pour s’inscrire, il faut avoir entre 18 et 51 ans et être en bonne santé. Ce don permet de sauver la vie de nombreux malades dont des enfants. Vous pouvez également vous inscrire directement sur le fichier suivant Pour rappel, ceux qui souhaitent tester leur compatibilité via une prise de sang pour aider Mahé peuvent toujours s’adresser au CHU de La Réunion ou à l'établissement français du sang (EFS).Une cagnotte a également été organisée en ligne pour aider ses proches.