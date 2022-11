A la Une .. Greenpeace se mobilise à La Réunion en faveur de l’étiquetage obligatoire de tous les OGM

Est-on bien informé de la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les produits de consommation ? Assurément pas selon les activistes de l'organisation non gouvernementale internationale de protection de l'environnement Greenpeace qui ont mené ce samedi partout en France des actions de sensibilisation. Une campagne a également eu lieu hier à La Réunion, à Saint-Leu. L'occasion pour le groupe local de Greenpeace d'exposer ses arguments auprès des consommateurs : Par LG - Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 à 08:21

"Ce samedi dans toute la France, 23 groupes locaux de Greenpeace France se sont mobilisés près des supermarchés pour inviter les enseignes de la grande distribution à demander elles aussi au gouvernement la mise en place de l'étiquetage obligatoire de tous les OGM.



À Piton Saint-Leu, la clientèle du super U a été invitée à participer à une animation sous forme de “grand jeu OGM Surprises !”, pour essayer de deviner où pourraient se cacher les nouveaux OGM dans leurs produits alimentaires. Constatant qu’il pourrait être impossible, à l’avenir, d’avoir une information claire et transparente sur la présence d’OGM, les clients et clientes ont pu ensuite écrire à la directrice ou au directeur du magasin en question afin de lui demander d’agir auprès du gouvernement en exigeant l’étiquetage obligatoire des nouveaux OGM.



Cette journée nationale de mobilisation intervient alors que des discussions sur un possible assouplissement de la législation sur les nouveaux OGM sont en cours au niveau européen. Les nouveaux OGM, produits par de nouvelles techniques de modifications génétiques, comportent les mêmes risques pour la biodiversité que les OGM « classiques » [1]. Greenpeace estime qu’une dérégulation irait à l’encontre de la liberté de choix des consommateurs et que le principe de précaution doit être respecté : les nouveaux OGM doivent faire l’objet d’une réglementation stricte.



“Sans le savoir, nous pourrions retrouver demain des nouveaux OGM dans nos champs et nos assiettes", rappelle Suzanne Dalle, chargée de campagne Agriculture à Greenpeace France.



Les directrices et directeurs de supermarché ont une responsabilité vis-à-vis de leur clientèle, la grande distribution a le pouvoir de changer les choses en interpellant le gouvernement pour plus de transparence et l’affichage obligatoire de tous les OGM. La grande distribution doit soutenir la liberté des consommateurs et consommatrices à choisir ou non de consommer des OGM ! ”



Selon un récent sondage [2], 92% de la population française souhaite que la présence de nouveaux OGM soit indiquée sur les emballages des produits alimentaires. 91% des Français et Françaises estiment que les enseignes de la grande distribution doivent faire preuve de transparence et afficher clairement sur leurs produits la présence de nouveaux OGM."

Notes :

[1] Tout comme les OGM “classiques”, les nouveaux OGM sont susceptibles d’être disséminés de manière incontrôlée dans l’environnement et de causer ainsi des dommages irréversibles à la biodiversité et aux écosystèmes. De plus, ils renforcent le poids économique d’une poignée de multinationales qui s’approprient les semences, contribuant ainsi à l’industrialisation de l’agriculture et à la dépendance du monde paysan. Pour aller plus loin : Danger à l’horizon, pourquoi l’édition génomique n’est pas la réponse aux défis environnementaux de l’UE, publication de Greenpeace, mars 2021

[2] Sondage réalisé par Kantar Public pour Greenpeace France, juin 2022.