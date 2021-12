Société Gravir l’équivalent de l’Everest à St-Pierre pour aider les enfants malades

Joris Jacquard s’est lancé le défi de monter l’équivalent de l’Everest en grimpant des escaliers afin de récolter des dons pour lutter contre le cancer infantile. Le coach sportif veut réaliser cet exploit dans chaque région française et fera étape samedi prochain à La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 11:15





Pour le coach sportif, l’objectif de ce défi est de récolter des fonds pour le projet Noé et sa campagne "Guérir le cancer de l’enfant au 21e siècle". Un projet piloté par la fondation Gustave Roussy, en pointe dans la lutte contre le cancer. En France, 1 enfant sur 440 sera atteint d’un cancer avant ses 15 ans.



