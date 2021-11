A la Une . Grave accident en ville de Ste-Rose, le passager éjecté

Ce dimanche soir, aux alentours de 19h45, un véhicule avec deux personnes à son bord a percuté un muret non loin du centre-ville. Le véhicule a fait un tonneau suite à la violence du choc. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 17:58

Il est 19h45 ce dimanche soir lorsqu'un conducteur perd le contrôle de son véhicule et percute un muret non loin du centre-ville de Sainte-Rose. L’accident est d'une telle violence que le passager du véhicule, âgé de seulement 15 ans, est éjecté.



L'adolescent sera évacué dans un état grave vers l'hôpital. Le conducteur, plus légèrement blessé, sera lui aussi conduit vers le centre hospitalier.



Les analyses du conducteur sont en cours afin de déterminer les éventuelles circonstances aggravantes qui ont occasionné la perte de contrôle du véhicule.



L'accident a eu lieu en pleine agglomération et occasionné un attroupement d'une centaine de personnes. Si tout s'est passé dans le calme, la gendarmerie a dû déployer des éléments du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) afin de sécuriser la zone et permettre la prise en charge rapide des deux blessés compte tenu de la foule.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur