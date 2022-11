A la Une . Grave accident de la route entre Saint-Louis et l'Etang-Salé

Un grave accident de la route s'est produit ce dimanche matin entre Saint-Louis et l'Etang-Salé. Les urgentistes tentent de ramener à la vie un blessé. Par LG - Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 à 10:37

Au moins deux personnes seraient blessées à la suite d'une sortie de route après le Gol Saint-Louis en direction de l'Etang-Salé. L'accident s'est produit peu après 10 heures.



Pour une raison indéterminée, un véhicule léger a quitté la chaussée dans le sens côté montagne avant de tomber dans le caniveau dans une courbe après l'usine du Gol, sur l'ancienne route nationale et non pas sur la quatre voies comme mentionné par erreur quelques minutes après l'accident.



Le véhicule a fini sa course sur le bas côté, sur le flanc, dans un champ de canne. Dans sa sortie de route, l'automobiliste a percuté deux cyclistes. L'un des deux sportifs est grièvement blessé. Les urgentistes pratiquent actuellement un massage cardiaque.