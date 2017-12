Grave accident au niveau de l'échangeur de Mon Caprice : 3 pompiers blessés

Énorme carambolage ce matin au niveau de l'échangeur de Mon Caprice dans le sens Saint-Pierre/Le Tampon. Une Peugeot 206 a percuté un camion de pompiers qui intervenait sur un précédent accident. Au vu de l’état de la voiture, le choc a été particulièrement violent, détruisant la voiture complètement.



Trois pompiers ont été légèrement blessés, ainsi que le conducteur de la voiture et une autre personne.



Un important dispositif de secours a été déployé. Pas moins de 7 camions de pompiers et une ambulance sont actuellement présents sur les lieux de l’accident.



La circulation est fortement perturbée dans le secteur, et les embouteillages débutent au niveau de la station du magasin Auchan à Saint-Pierre.