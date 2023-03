La grande Une Grave accident à Sainte-Anne : Un nourrisson perd la vie

Un accident de la route s'est produit ce mercredi après-midi à hauteur de Ravine Sèche à Sainte-Anne. Un véhicule s'est retrouvé en contrebas de la ravine, faisant plusieurs victimes dont un nourrisson qui a perdu la vie. Un important dispositif de secours a été déployé sur place. Par NP - Publié le Mercredi 1 Mars 2023 à 17:21

Les secours étaient mobilisés en nombre dans le secteur de Ravine Sèche sur la commune de Saint-Benoît ce mercredi en fin d'après-midi. Une voiture a chuté de 20 mètres depuis le pont de ravine Sèche pour atterrir dans la ravine en contrebas. Les équipes du GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux), le SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) et le PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne) étaient tous mobilisés.



Deux personnes ont été blessées et un nourrisson a perdu la vie.





Selon un témoin de l'accident, le véhicule accidenté était en train de doubler une voiture lorsque, pour une raison indéterminée, le conducteur du véhicule accidenté a braqué son volant sur la gauche, a détruit la rambarde du pont pour finir en contrebas.



Une scène extrêmement choquante attendait les premières personnes à porter assistance aux victimes. Le siège du conducteur se serait littéralement rabattu vers la banquette arrière où se trouvait le siège bébé.



L'homme au volant était inconscient à l'arrivée des secours, relate le même témoin. Une femme, qui pourrait être la passagère, était quant à elle consciente et aurait tenté d'extirper le nourrisson de la tôle froissée.



Les secouristes sont intervenus en nombre mais n'ont pas pu réanimer l'enfant.