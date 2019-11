La grande Une Grave accident à Plateau Caillou: Un homme décédé et 8 blessés

Un grave accident s'est produit ce samedi soir vers 20h au niveau de la pente des 11% à Plateau Caillou. Trois voitures sont impliquées. Un homme est décédé, une personne est gravement blessée et sept autres sont légèrement blessées. Cinq camions de pompiers sont actuellement sur place. Un véhicule descendait la pente et se serait déporté sur la voie opposée. C'est le conducteur de ce véhicule là qui serait décédé. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 21212 fois