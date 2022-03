Rubrique sponsorisée Grands-Bois, village prévention et sécurité routière

Par Ville de Saint-Pierre - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 12:29

Le jeudi 24 mars, sur l'esplanade de l'ancienne usine, un village destiné à la prévention et à la sécurité routière sera érigé pour permettre à tous les publics d'être sensibilisé aux dangers de la route, aux comportements à risques et aux bonnes pratiques à adopter.



De 9h à 16h, les visiteurs découvriront plusieurs stands avec notamment une voiture tonneau et un atelier consacré à la vulnérabilité des 2 roues.