Grands-Bois : Peine maximale requise contre le patron de Plongée Australe

Condamné en première instance pour homicide involontaire à un an de prison avec sursis, des dommages et intérêts et l’interdiction d’exercer durant 2 ans, le gérant du club Plongée Australe se trouvait hier à la barre de la cour d’appel.Le patron a ,hier, maintenu sa version, niant sa responsabilité, indique la presse écrite. Si l’avocat de la défense a plaidé la relaxe, le parquet a requis 5 ans de prison et 155 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal tranchera le 6 septembre prochain.