Grands Bois : "L'état déplorable" de l'école Raymond Mondon

"Les conditions dans lesquelles nos enfants sont accueillis sont déplorables". Ce père de famille a eu la mauvaise surprise de constater, ce lundi, à quel point l’école Raymond Mondon de Grands Bois "était laissée à l’abandon".



Selon ce parent d’élèves, des fenêtres ne s’ouvrent plus alors que les salles de classe ne sont pas équipées de ventilateur, des fissures apparaissent, mûrs et plafonds s’effritent ou se fissurent et la rouille rongent barrières et clôtures. "Mais le pire ce sont les toilettes", déplore-t-il. Pour ce papa, les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont pas réunies. "Il y a quelques temps, les parents d’élèves s’étaient mobilisés mais rien n’a été fait".