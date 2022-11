Rubrique sponsorisée Grande réussite pour la matinée de l’enfance

Par Ville de Saint Paul - Publié le Samedi 19 Novembre 2022 à 17:46

Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, propose une matinée de l’enfance ce samedi 19 novembre 2022 au CREPS (Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive) situé au front de mer.

Ce village dédié à nos marmay et à leurs parents traduit l’immense ambition de la Municipalité pour la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la parentalité.

Cet événement se tient la veille de la Journée internationale des droits de l’enfant de l’UNICEF. Plusieurs partenaires de la commune y participent.

La Caisse d’Allocations Familiales par exemple mais aussi tous les acteurs et associations lié·es à ces domaines. Tous font partie du réseau petite enfance et parentalité de Saint-Paul.

Il faut d’ailleurs saluer le parrain de ce rendez-vous : le pédiatre Marc BERTSCH.

Engagement fort des partenaires

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, charge Pascaline CHEREAU-NEMAZINE, troisième Adjointe déléguée à la petite enfance, de le représenter. L’élue va directement à la rencontre de tous ces partenaires.

Elle salue le travail des artistes. Ils ont réalisé des résidences d’artistes dans les crèches et via les dispositifs de la petite enfance de la commune. L’Adjointe au Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains, Virginie SALLÉ, assiste aussi à ce rendez-vous.

Cette matinée constitue la vitrine d’une série d’événements organisés toute l’année par la Ville et ses services pour les plus petits. Le public venu nombreux voit ainsi le résultat du travail de fond accompli par les services municipaux et ses partenaires.

La Ville est en effet pensée à hauteur d’enfant. Il s’agit de les intégrer aux décisions prises en prenant en compte leurs besoins, leurs priorités et leurs droits.



Garantir les droits des enfants

La Ville mène aussi un plan d’actions pour le bien-être des petit·es Saint-Paulois·es. Le but est de faire de Saint-Paul une Ville humaine et solidaire garante du respect des droits fondamentaux de l’enfance et de la jeunesse.

Pascaline CHEREAU-NEMAZINE détaille également la traduction concrète de plusieurs projets en 2023. La Ville souhaite ainsi renforcer l’accompagnement des opérateurs pour implanter de nouvelles structures notamment dans les hauts.

Il s’agit d’une partie essentielle du territoire à laquelle une attention particulière est accordée. C’est le sens du déploiement du baby bus.

Un baby bus adapté aux besoins de la population

Cette crèche itinérante accessible à tous sillonnera des quartiers de la commune : Citerne Troussaille, le Guillaume, Bellemène et Saint-Gilles-les-Hauts. L’enjeu est d’aller au plus près de la population.

Les besoins de garde pour les enfants de moins de 3 ans à Saint-Paul existent. Près de 400 familles se trouvent sur liste d’attente des crèches.

C’est pourquoi ce mode de garde multi-accueil itinérant adapté aux besoins de la population sera proposé. Il permettra de rompre l’isolement géographique, culturel et social. Il favorisera aussi l’insertion et l’inclusion sociale.



Proposer une nouvelle crèche dans les hauts

Un autre enjeu central concerne l’augmentation du nombre de places en crèches. L’offre existante sera maintenue mais l’augmentation de la capacité d’accueil collectif sera engagée.

C’est la logique poursuivie avec la construction d’une crèche dans les hauts de la commune.

Le projet d’établissement d’accueil de jeunes enfants sur le Guillaume sera encouragé tout comme celui de crèche d’entreprise de la SPL Ti baba.

Aussi, dans le cadre de la ZAC Marie-CAZE, le jardin d’enfants Combavas sera délocalisé vers un nouveau projet de 60 places.

Travailler sur la parentalité

Dans le domaine d’aide à la parentalité, la commune poursuivra son travail constructif avec l’un des ses partenaires : la CAF.

Ce partenariat se concrétisera par le biais d’une instance de concertation et de coopération des acteurs de la parentalité de Saint-Paul.

L’objectif est d’accompagner et de développer un réseau d’écoute et d’aide à la parentalité en lien avec la CAF.



Toutes les photos sont à retrouver en suivant ce lien