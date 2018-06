Grande première: L'IGPN recense les personnes tuées ou blessées par la police

L'Inspection générale de la Police nationale joue la carte de la transparence. Dans le rapport présenté mardi par l'IGPN , on apprend que 14 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées par la police. Une grande première.Le rapport nous apprend qu'en 2017, les policiers ont procédé à 54% de tirs de pistolet automatique en plus par rapport à 2016. Une forte hausse notamment due à un assouplissement du cadre légal de l'usage des armes mais aussi aux risques inconsidérées pris de plus en plus par les conducteurs pour échapper aux contrôles de police explique l'IGPNPour la directrice de l'IGPN, Marie-France Monéger-Guyomarc'h, qui estime qu'il n'est pas anormal que l'on puisse savoir combien de tués sont recensés en intervention de police, ce recensement "n'est pas un recensement de bavures". Ce n'est pas un recensement d'erreurs, ni de fautes, c'est un recensement de dommages. Il n'y a pas de lien entre l'importance d'un dommage et l'illégitimité de l'usage de la force", explique Marie-France Monéger.Parmi les personnes tuées par la police depuis le 1er juillet 2017, on retrouve le terroriste abattu en mai 2018 dans le quartier de l'Opéra à Paris, ainsi qu'Ahmed Hanachi, qui avait tué deux femmes devant la gare Saint-Charles à Marseille.