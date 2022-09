Communiqué Grande houle australe : le front de mer et le skate-park fermés au public

Météo France a placé La Réunion en vigilance vagues-submersion orange à compter de ce jeudi 1er septembre 2022, 17h00. Par NP - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 13:10

En prévision de ce phénomène climatique qui concerne Saint-Leu, sont interdits, par arrêté municipal :



- l'accès à la plage, au littoral et à la promenade du front de mer



- la baignade, les activités de loisirs et activités nautiques



- L’accès au skatepark de Saint-Leu, à compter de ce jour, et ce jusqu’à la levée de l’alerte vigilance de Météo France



La population est invitée à la plus grande prudence.



Les services de la Ville sont joignables au 0262 34 80 03.