Grande houle australe : Les communes font le point sur les interdictions

Saint-Leu



Météo France a placé La Réunion en vigilance vagues-submersion orange à compter de ce jeudi 1er septembre 2022, 17h00.



En prévision de ce phénomène climatique qui concerne Saint-Leu, sont interdits, par arrêté municipal :



l'accès à la plage, au littoral et à la promenade du front de mer



la baignade, les activités de loisirs et activités nautiques



L’accès au skatepark de Saint-Leu, à compter de ce jour, et ce jusqu’à la levée de l’alerte vigilance de Météo France



La population est invitée à la plus grande prudence.



Les services de la Ville sont joignables au 0262 34 80 03.



L'Etang-Salé



La Ville de L’Étang-Salé vous informe de la situation ci-dessous en vue de l’alerte de L’EMPZCOI-PR en date du 31 août 2022 qui prévoit un passage en vigilance orange vague submersion pour le jeudi 1er septembre 2022 à 17h pour le secteurs N-OUEST, Ouest, S-OUEST et Sud de l’île :



A compter du jeudi 1er septembre, 9h00 toutes activités nautiques sur la plage et l’accès du rivage sur l’intégralité de la commune de l’Etang-Salé sont interdits et ce jusqu’à nouvel ordre.



Cette interdiction s’applique aux ouvrages riverains de la mer, notamment pour le ponton, la mise à l’eau, l’aire de carénage aux promenades et sentiers bordant le littoral ainsi que la plage.



La voie verte sera fermée à la circulation des cyclistes et des piétons de son entrée Nord jusqu’au pont du Golf.



L’avenue Octave Bénard sera fermée à la circulation et interdite au stationnement dans sa portion comprise de l’intersection avec la rue Marie Guy HOAREAU jusqu’à la fin de l’impasse Nord (place du marché forains).



Les infractions aux dispositions de l’arrêté apposé par les services de la police municipale seront constatées et poursuivies conformément aux lois en vigueur pour non-respect de ces informations.



Saint-Pierre



Météo France déclenche ce jeudi 1er septembre 2022 à 17h l'état de vigilance forte houle. A compter de cette heure, l'accès au littoral saint-pierrois est interdit sur l'ensemble du territoire de la commune. Les accès aux jetées sont également interdits. Les conditions de circulation et de stationnement peuvent être modifiées en fonction des circonstances par la mise en place de déviations ou d'interdictions.



Toute contravention au présent arrêté sera constatée et sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur.



Dès l'annonce par Météo France de la fin de l'état de vigilance forte houle, l'ensemble de ces interdictions seront levées.