A la Une . Grande distribution : Une enquête parlementaire ouverte sur la vie chère à La Réunion

Le député NUPES Frédéric Maillot annonce avoir obtenu l'accord pour l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur la vie chère dans les Outre-Mer. L'élu souhaite se pencher particulièrement sur les problématiques de concentration et "d'abus" dans le secteur de la grande distribution. Voici son communiqué : Par NP - Publié le Mercredi 1 Février 2023 à 18:27

"Agir pour le Pouvoir de Vivre"



Lutte contre la vie chère à La Réunion et démantèlement des concentrations dans le domaine de la grande distribution à dominante alimentaire



Je m'y étais engagé lors de la présentation du rapport de l'OPMR, "Etat des lieux du marché de la distribution généraliste de détail à dominante alimentaire à La Réunion", en octobre 2022. Avec l'appui de mon groupe parlementaire, GOR, j'ai obtenu le principe d'une ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur la vie chère dans les Outre-Mer en général, et à La Réunion en particulier, avec un focus particulier sur la concentration du secteur de la grande distribution à dominante alimentaire.



Cette demande d'ouverture de commission d'enquête a été votée en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ce 1er février 2023.



C'est une étape significative qui a été franchie. Les députés doivent maintenant confirmer par un vote en hémicycle le 9 février prochain l'ouverture de cette enquête parlementaire.



Parallèlement, j'ai obtenu un rendez-vous à ce sujet avec M. Jean-François CARENCO, Ministre délégué aux Outremer, le 10 février. Je conduirai lors de cette rencontre une délégation de députés de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane pour porter ensemble la problématique des concentrations de la grande distribution et des abus de position dominante dans les territoires ultramarins.