Société Grande distribution: "Les salariés viennent travailler la peur au ventre et ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés"



Suite à l’évènement inattendu de l’épidémie du coronavirus qui prend de l’ampleur sur l’île de La Réunion, plusieurs petits commerces de la région sud allant de Saint Leu à Saint Philippe rencontrent des difficultés. Beaucoup de salariés se retrouvent au chômage partiel et certains salariés connaissent même un arrêt définitif. Il faut savoir que dans certains cas, certaines entreprises profitent de cet évènement pour déclencher le chômage partiel grâce aux nouvelles ordonnances du 25 mars 2020 pour faire du profit sur le dos des salariés, chose inacceptable.



En ce qui concerne le commerce alimentaire en grande distribution, qui représente je pense le deuxième corps de métier, des dispositifs de sécurité ont été prises mais ne sont pas suffisantes. Une surcharge d’activité s’ajoute et joue sur l’état physique des employés et des caissières qui sont en première ligne.



Les employés de rayon, qui aident les consommateurs qui veulent des renseignements, sont aussi concernés. Des salariés se posent des questions: ils viennent travailler la peur au ventre et ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés.



Vous voyez la crainte est grande, et nous demandons un grand moment de réflexion sur le devenir de leur état santé.

"La crainte est grande". Le secrétaire fédéral sud de la branche commerce de la CGTR, Rémy Grimaud, tire la sonnette d'alarme sur la situation des employés de la grande distribution, nombreux à travailler durant cette période de confinement et en première ligne face à l'exposition au coronavirus. Il dénonce des mesures de sécurité insuffisantes mais aussi une surcharge d'activité qui "joue sur l'état physique des employés":







