Grande Journée du territoire/SBA - 12 avril 2018

«Ensemble pour un développement plus équitable et responsable du territoire»Un moment de rencontre privilégiée entre acheteurs publics (ou semi-publics), organisations professionnelles et entreprises pour : répondre aux attentes des TPE/PME locales en termes de meilleur accès à la commande publique et prendre connaissance du programme d'activités 2018 en matière de marchés de travaux, services et fournitures !