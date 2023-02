Grande Chaloupe : 500 excès de vitesse relevés en 2 heures

La zone de la Grande Chaloupe sur la RN1est un endroit devenu particulièrement accidentogène. Récemment encore, un "jeune motard" (pas si jeune, mais opportunément porteur d’équipements de protection), n’ayant pu anticiper l’écart d’une automobiliste, s’est retrouvé au sol, mais heureusement sans particulière gravité.



Les aménagements justifiés par la jonction entre nouvelle et ancienne route du littoral obligent à une limitation des voies à 70 km/h.



70 km/h ! Écrit ainsi, c’est toujours plus petit que la taille du panneau type B14 de limitation de vitesse mais si cela peut permettre aux usagers de freiner leur véhicule, on peut l’écrire encore plus gros.



Un contrôle réalisé, cette semaine, a montré que 497 usagers ne respectaient pas la limitation à cet endroit, soit près de 250/heure. Palme de l’imprudence à l’automobiliste circulant à l’approche du pif-paf à 128 km/h et aux neuf poids-lourds également surpris en excès.



La limitation de vitesse de la zone est pourtant indiquée par une signalisation spécifique. Pour les distraits, la zone signalée dernièrement par le gestionnaire des voies comme particulièrement accidentogène est celle prise en photo. Il s’agit du lieu de basculement des voies et de la zone de sortie et insertion de la Grande Chaloupe vers Saint Denis.



Inutile de dire qu’il s’agit naturellement de la zone où est positionné le radar mobile… mais on le dit quand même.



Alors, prudence !