Grande Bretagne : Boris Johnson contrôlé positif au coronavirus

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé aujourd'hui sur Twitter avoir été testé positif au coronavirus, après avoir développé "de légers symptômes" au cours des dernières 24 heures.



"Je me suis placé à l'isolement mais je vais continuer à diriger la réponse du gouvernement en visioconférence pendant que nous battons ce virus", a-t-il écrit sur Twitter, avec le hashtag "Restez à la maison, sauvez des vies".



Pour mémoire, Boris Johnson était au début de la crise, tout comme Donald Trump, partisan de "l'immunité massive" qui consistait à ne pas ordonner le confinement et à compter sur le fait que les personnes déjà contaminées devenaient par la suite, a priori, immunisées. Quitte à perdre au passage 2 à 3% des personnes contaminées.



Devant l'ampleur de la maladie dans le Royaume uni, il a changé d'avis et prône aujourd'hui de rester à la maison pour sauver des vies.



Le prince Charles a lui aussi été contaminé par le Covid-19. Agé de 71 ans, il est confiné dans le château de Balmoral en Ecosse.



Ces contaminations de personnalités britanniques interviennent alors que le nombre de cas augmente rapidement outre-Manche. Hier, le pays a connu une hausse record, avec 115 morts en 24 heures. Plus de 11.600 malades ont été officiellement recensés depuis le début de l'épidémie.